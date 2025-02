La Gazzetta dello Sport, Casadei: “Il Toro la scelta perfetta per me”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta un’intervista fatta al neoacquisto granata, Cesare Casadei: “Dall'inizio del mercato di gennaio ci sono stati tanti alti e bassi. In questo mese è nato un bel rapporto con il Toro, come con il direttore Davide Vagnati con il quale c'è stato da subito un bel feeling. Oltre la fiducia di cui parlavo prima, il presidente Cairo ha fatto un grande sforzo economico per potermi avere: sono veramente grato al club. Ne sono sicuro: il Toro è la scelta perfetta per me”.