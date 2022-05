La Gazzetta dello Sport: “Toro e Napoli mostrano i muscoli”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La Gazzetta dello Sport questa mattina tra le sue pagine analizza la stagione di Tommaso Pobega, che sotto la guida di Juric è cresciuto ancora dopo l'ottima annata vissuta con Italiano con lo Spezia. Questa sera il centrocampista in prestito dal Milan potrebbe giocare al fianco di Ricci in mezzo al campo e se la vedrà contro il centrocampo del Napoli di Spalletti. "In Serie A è arrivato a cinquanta presenze piazzando dieci reti: lui e il romanista Zaniolo sono gli unici due centrocampisti italiani nati a partire dal 1999 ad essere andati in doppia cifra in carriera in A" scrive il quotidiano.