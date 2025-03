La Gazzetta dello Sport: “Toro fantasia”

Il Torino affronta il Monza e Vanoli è pronto ad affidarsi all'estro dei fantasisti presenti in squadra per cercare altri punti salvezza e centrare la seconda vittoria consecutiva. "Quando ieri pomeriggio, Vanoli è salito sul pullman per viaggiare verso il ritiro nel quadrante a nord ovest di Milano, aveva in testa una certezza grande così: può contare sulla coppia di trequartisti Vlasic-Elmas che non è mai stata così bene da quando condividono l’esperienza al Filadelfia. Certezze di platino per il Toro. E una preoccupazione non da poco per la difesa dei brianzoli, guidata dall’ex ed apprezzato Izzo. Scherzi del destino: proprio oggi, nel giorno di Monza- Toro, i club dell’ultimo periodo della sua carriera, festeggia il trentatreesimo compleanno".