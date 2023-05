La Gazzetta dello Sport: “Toro, gran finale: con l’Inter 90′ da … trasferta”

Finale di stagione al cardiopalma per i granata, l'occasione dell'Europa è ghiotta. Serve il finale perfetto per poter afferrare il posto valevole per l'Europa. Così La Gazzetta dello Sport chiama all'appello la grinta messa in mostra nelle ultime trasferte: "Ottavo posto certo battendo i nerazzurri al Grande Torino. La spinta delle 4 vittorie esterne di fila per chiudere al top". Il quotidiano parla di 90' da trasferta, perché proprio fuori dalle mura amiche in stagione hanno dato il meglio i granata: "Guardando al rendimento esterno degli uomini di Juric in effetti il Grande Torino con i 22 punti portati desta tanti rammarichi. Fuori casa, invece, il Toro ha tenuto un passo da Champions. Con l’Inter il Toro dovrebbe tirar fuori una prestazione da trasferta, appunto".