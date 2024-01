La Gazzetta dello Sport: “Toro, grandi numeri: Juric terzo negli ultimi due mesi”

"Settantadue giorni per cominciare a scrivere una storia tutta nuova. Passo da grandissima, ritmo impressionante soprattutto in casa, numeri importanti e una svolta netta (anche tattica)" scrive La Gazzetta dello Sport analizzando i numeri degli ultimi due mesi del Toro di Juric. I granata hanno raccolto 18 punti dalla trasferta di Lecce del 28 ottobre fino al Napoli. Commenta il quotidiano: "Nella speciale classifica della Serie A di questi poco più di due mesi il Toro è terzo in campionato. La sterzata è coincisa con la virata tattica e grazie all’arrivo sulla scena dei due centravanti, Zapata-Sanabria, più Vlasic. Da quando i granata hanno cambiato pelle, il ritmo è diventato da Europa nobilissima". Conclude il quotidiano: "L’Olimpico è diventato il fortino del Toro. Sempre nell’intervallo dalla decima alla diciannovesima giornata, il Torino ha avuto il secondo miglior attacco casalingo del campionato: dieci i gol segnati davanti al pubblico amico, uno in meno solo rispetto all’Inter".