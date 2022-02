La Gazzetta dello Sport: “Toro, il finale è amaro, l’Udinese fa festa”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina La Gazzetta dello Sport analizza la partita giocata ieri dal Torino in casa dell'Udinese dove è arrivata una sconfitta nei minuti di recupero. La rosea propone anche la consueta moviola del match giudicando positivamente la direzione arbitrale di Rapuano. Il direttore di gara ha scelto giustamente di non assegnare il rigore all'Udinese sul contatto tra Soppy e Pobega anche se il cartellino giallo dato all'esterno bianconero per simulazione è eccessivo. Corretto anche il rigore per il fallo di Milinkovic-Savic su Pussetto. La Gazzetta riporta anche le parole del tecnico granata Matteo Paro, vice di Ivan Juric ieri diffidato. "Siamo stati poco intensi, con meno energia rispetto al solito", le parole di Paro che sottolineano le mancanze dei giocatori granata nella trasferta friulana. "Solitamente riusciamo a spostare l’inerzia della partita dalla nostra parte, ieri invece non ci siamo riusciti", conclude il vice di Juric.