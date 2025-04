La Gazzetta dello Sport: “Toro, Ilic è l’opzione in più per un gran finale”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus su Ivan Ilic, centrocampista serbo dei granata: "Risorsa Ilic. Che impatto da Toro, è l’opzione in più per un gran finale. A Como il serbo entra, brilla ma gli viene negato il gol. Annata sfortunata, adesso vuole lasciare il segno. È nato a Nis (Serbia) il 17 marzo 2001. Centrocampista dotato di buona tecnica, è un mancino che ama giocare nella posizione di mezzala. Ha debuttato tra i professionisti con la Stella Rossa. Acquistato dal Manchester City nel 2018, è stato in prestito a Zemun, Nac Breda e Verona. L’Hellas lo ha prima riscattato dal Manchester City e poi lo ha ceduto al Torino nel gennaio 2023. In granata ha giocato 64 partite in tutte le competizioni segnando 7 gol. Con la nazionale della Serbia ha 21 presenze".