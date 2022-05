La Gazzetta dello Sport: “Toro, la nuova vita di Rodriguez: ora è una sicurezza”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Quest'oggi La Gazzetta dello Sport analizza la stagione del difensore del Torino Ricardo Rodriguez. Dopo anni complicati in Serie A, vissuti sia con la maglia del Milan che con quella del Toro, il difensore svizzero ha trovato la piena maturazione grazie alla saggia guida di Ivan Juric. Durante questo campionato il tecnico granata ha più volte elogiato l'ex Wolfsburg e quasi sempre si è affidato a lui. Il quotidiano sportivo cita Rodriguez assieme a Lukic e Bremer come i giocatori che hanno impressionato maggiormente in questa stagione. La bravura di un allenatore come Juric è stata quella di cambiare posizione al difensore svizzero spostandolo da terzino a centrale nella difesa a 3. L'anno scorso nella stagione con Giampaolo e Nicola aveva ricoperto tre ruoli differenti ma quest'anno, con il tecnico croato, Rodriguez ha trovato stabilità ed è risultato una sicurezza per tutto il reparto arretrato del Torino.