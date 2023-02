La Gazzetta dello Sport: “Toro, lunedì c’è la Cremonese: i 3 aspetti su cui lavorare”

Con alle spalle la trasferta di San Siro contro il Milan, il Torino è già proiettato al match di lunedì 20 febbraio contro la Cremonese. Sono principalmente 3 gli aspetti su cui sta lavorando Juric in vista della gara e del prosieguo di stagione secondo La Gazzetta dello Sport. Si legge: "1 - Recuperare Vlasic: si procederà con una settimana mirata per permettergli di riposare e di recuperare la brillantezza avuta fino a novembre. Da gennaio i suoi numeri parlano da soli: 7 presenze in campionato senza gol e assist; 2 - Sulle fasce Juric ritiene che ci siano ben altri margini di miglioramento. Singo più Aina a sinistra lunedì sera? Possono cominciare le prove generali; 3 - Il nodo da sciogliere interessa il centrocampo: una settimana così piena di lavoro potrebbe magari accorciare i tempi e consegnare a Juric lunedì un Ilic spendibile almeno per un’oretta. Altrimenti la crescita vistosa di Adopo è una traccia sulla quale è giusto insistere".