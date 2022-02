La Gazzetta dello Sport: “Toro, mossa al centro: due vie per Juric”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nelle pagine de La Gazzetta dello Sport si pensa già al Cagliari e allo slot lasciato libero da Mandragora, squalificato, a centrocampo. Le vie per Ivan Juric sono due secondo il quotidiano e due le pedine che le determinano: Pjaca e Ricci. La prima opzione consiste nel "posizionare Pjaca sulla trequarti, ancora sul centrosinistra, in una coppia offensiva insieme al connazionale Brekalo. Sarebbe una decisione che spingerebbe nuovamente Pobega nella posizione naturale, in quel fazzoletto di centrosinistra del motore del Toro". La seconda invece darebbe spazio a Ricci come centrale a centrocampo con Pobega sulla trequarti insieme a Brekalo - questa volta a sinistra - come nel derby.