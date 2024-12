La Gazzetta dello Sport “Toro, ora spingi”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del quotidiano scrive riguardo al salto di qualità che il Torino deve necessariamente fare per evitare la zona retrocessione e riporta le parole di Giacomo Ferri, ex giocatore e tecnico granata: "Toro, ora spingi. Ricci un gioiello. Con Parma e Juve il salto di qualità. La reazione di Udine mi ha entusiasmato, c'è lo spirito giusto. Adams non è solo un finalizzatore, ma anche un vero trascinatore".