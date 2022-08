La Gazzetta dello Sport: “Toro scatenato: ecco Vlasic e Miranchuk”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Gazzetta dello Sport commenta l'arrivo dei nuovi trequartisti (Vlasic e Miranchuk) in casa granata "Prende forma la nuova trequarti che la proprietà ha messo a disposizione di Juric (a proposito: in mattinata il tecnico terrà la sua prima conferenza della stagione). Il Toro va dunque all’attacco: la società ha regalato all’allenatore una batteria di trequartisti grazie alla quale si è già nettamente alzato il livello del reparto rispetto allo scorso campionato. Juric può contare anche sul giovane Seck, e fino all’ultimo giorno del mercato il club proverà anche a riportare a Torino il belga Dennis Praet dal Leicester". Poi si danno notizie sull'inizio dei lavori al Robaldo: "Nei mesi scorsi erano state già effettuate

le bonifiche dall’amianto ritrovato nel sito. A demolizioni finite, si procederà alla posa della prima pietra. La costruzione della casa delle giovanili è in cima alla programmazione del prossimo biennio, a fronte di un investimento di poco inferiore ai 6 milioni, tutti a carico del club. Il Robaldo è un centro sportivo comunale di quattro ettari e mezzo, quasi 50.000metri quadrati, nella zona Sud di Torino: entro la primavera 2024 il Torino lo trasformerà in un centro di allenamento all'avanguardia per il vivaio."