La Gazzetta dello Sport: “Toro squadra unita anche nella sconfitta”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport vede il bicchiere mezzo pieno: il Toro ha perso, è uscita dal Dall'Ara con 0 punti, ma la prestazione c'è stata, la squadra non ha mai mollato, è stata in vantaggio e ha dimostrando grandi qualità contro una squadra molto più in alto in classifica. I granata non sono per altro andati lontani dal pareggio dell'equilibrio che sarebbe stato il risultato giusto per la gara, ma un autogol al 90' - evento fortuito - l'ha impedito. "A Vanoli resta negli occhi la bellezza della rete di Elmas, al debutto in granata. Tunnel e scavetto per presentarsi, appena entrato nella ripresa. Anche la forza di rialzarsi servirà al Toro nelle prossime gare, perché quando sembra che non riesca a tenere il campo, con troppi errori singoli, riesce invece a ribaltare le sensazioni e le convinzioni. L’autogol di Biraghi fa parte delle traiettorie imprevedibili del calcio, in tutti i sensi, ma sembra una condanna parziale. Il Toro anche nella sconfitta rende l’idea di essere una squadra unita", alza il morale il quotidiano all'indomani della sconfitta.