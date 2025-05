La Gazzetta dello Sport: “Toro svuotato da marzo, Vanoli si è perso per strada”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il percorso del Torino dalla 30^ fino all'ultima giornata di Serie A, sottolineando come la formazione granata abbia frenato parecchio in questo frangente. "Vanoli si è perso per strada", scrive la rosea mettendo in luce del tecnico granata che ha ampiamente frenato nelle ultime nove partite di Serie A. Viene fatto un paragone con il campionato 2013/14 in cui il Toro di Ventura arrivava alla 30^ giornata con 39 punti, esattamente come Vanoli in questa stagione soltanto l'ex CT della Nazionale Italiana seppe portare a casa 18 punti nelle ultime nove gare e non solo 5 come l'attuale allenatore del Toro. Da qui nasce la delusione del presidente Urbano Cairo che ha bacchettato anche il suo allenatore dopo l'ultimo match con la Roma.