La Gazzetta dello Sport: “Toro, un successo per crescere”

"È successo di tutto a Marassi e l’unica cosa prevedibile era il risultato finale - scrive La Gazzetta dello Sport nel day after del match contro la Sampdoria - La Sampdoria non c’è più e il Torino ha vinto senza nemmeno dover forzare la situazione o alzare i ritmi". Decidono i gol di Buongiorno, alla prima marcatura in Serie A, e Pellegri in una gara che si accende nel finale dopo l'esultanza provocatoria dell'attaccante ex Genoa. Sull'episodio il quotidiano afferma: "Pellegri è genoano per tifo e formazione calcistica, ieri per lui era un derby. Il problema è che l’ambiente doriano sta vivendo un periodo tremendo e quel gesto era davvero l’ultima cosa che serviva". Poi sono arrivate le scuse sia di Pellegri che di Juric all'ambiente doriano.