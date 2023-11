La Gazzetta dello Sport: “Trasformazione Toro, inizia il progetto rimonta”

L'edizione odierna del quotidiano parla dell'ultima prestazione dei granata al Grande Torino che si sono aggiudicati la vittoria sul Sassuolo. 3 punti importantissimi soprattutto alla luce dell'ultimo periodo buio. A seguire le parole del quotidiano: "Tutto nasce sulle macerie del derby. Quella sera, è il 7 ottobre, Juric quasi scoppia in lacrime e mette per la prima volta in discussione il suo storico credo da 3-4-2-1: «Cambierò modo di giocare», dice. Si entra nella sosta della A, passano i primi sette giorni, da metà ottobre cominciano le prove generali: Juric è di parola, smonta e rimonta il Toro in una ventina di giorni..."