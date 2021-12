La Gazzetta dello Sport: “Tre rientri preziosi per Juric contro il Verona”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Dopo l'amarezza per l'eliminazione dalla Coppa Italia il Torino si prepara ad affrontare il Verona nella penultima giornata del girone d'andata. Secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico del Torino Ivan Juric per la sfida contro la formazione veronese dovrebbe recuperare ben 3 elementi preziosi. Il primo rientro certo per le partite di campionato è Mandragora che si è già visto titolare in Coppa Italia contro la Sampdoria e che è pronto a giocare anche in Serie A. Gli altri due giocatori che potrebbero recuperare per il Verona sono due difensori: Bremer e Djidji. Il brasiliano si è allenato già ieri con il gruppo e vuole esserci, anche Juric ha affermato che ci sono sensazioni positive riguardo un suo rientro. Per il francese c'è qualche dubbio in più secondo la rosea. Martedì Djidji si è sottoposto ad una ecografia che ha dato risultati positivi e quindi ha buone possibilità di rientrare nella lista dei convocati.