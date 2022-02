La Gazzetta dello Sport: “Tre ventenni pronti a conquistare Juric”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Nella giornata di ieri sono stati presentati gli ultimi 3 acquisti del Torino, arrivati negli ultimi giorni del mercato di gennaio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, analizza le dichiarazioni di Demba Seck, Pietro Pellegri e Samuele Ricci. Tutti e tre sono accomunati dall'anno di nascita ovvero il 2001 e hanno una voglia matta di stregare Juric. Pellegri conosce già il tecnico croato perché lo lancio in Serie A ai tempi del Genoa e lo ringrazia per essere stato uno dei primi a credere in lui. Ricci invece afferma di aver scelto il Toro con il 100% della sicurezza e che ha voglia di mettersi alla prova ad un livello superiore grazie a Juric che lo ha convinto subito. Infine Seck confessa di non avere pensato nemmeno un secondo quando ha ricevuto l'offerta del Torino e ha subito accettato.