La Gazzetta dello Sport: “Tutti per Sanabria, il Toro cerca gol”

"Lunedì sera dopo la partita di Coppa Italia, nella quale a Tonny non era riuscito di segnare nonostante un paio di ottime occasioni, Ivan Juric ha caricato il suo centravanti in vista del debutto in campionato di domani col Cagliari (ore 18.30) - si legge sul quotidiano - . Squadra digerita poco dai granata nel recente passato (quattro sconfitte e tre pareggi nei dieci confronti più recenti) e che nell’ultimo scontro a Torino, febbraio 2022, riuscì a imporsi 2-1 con la prima rete in A di un certo Raoul Bellanova... L’ultimo successo granata risale al 2017 (2-1 in rimonta firmato da Iago Falque e Obi). E allora oggi il mondo Toro chiede alla sua punta centrale: caro Tonny, riesci a ripartire da dove eravamo rimasti?"