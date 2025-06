La Gazzetta dello Sport: “Tutto pronto, parte la nuova era”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Nell'edione odierna del quotidiano troviamo un focus sul prossimo allenatore granata, Marco Baroni: "Baroni a un passo. Toro, tutto pronto: parte la nuova era manca solo la firma. Accordo vicinissimo con il tecnico toscano: contratto biennale, attesa oggi l’ufficialità. Con Baroni il Toro potrà andare avanti sulla via del 4-2-3-1: è stato il modulo base del tecnico alla Lazio. Marco Baroni è nato l’11 settembre 1963 a Firenze. Dopo una lunga carriera da calciatore, inizia nel 2000 da allenatore con la Rondinella. Poi Montevarchi, Carrarese, Südtirol, Ancona, Siena, Cremonese, Lanciano, Pescara e Novara. Porta per la prima volta il Benevento in A, poi Frosinone, Reggina, Lecce con cui conquista la A. Ultime due panchine: il Verona e la Lazio".