La Gazzetta dello Sport: “Un vivaio d’oro per Juric”

Alessandro Buongiorno: alle spalle della prima squadra, il settore giovanile sta dando lustro alla sua storica tradizione di serbatoio di talenti. La Primavera di Giuseppe Scurto vive un momento magico: è in semifinale di Coppa Italia ed è in piena lotta per la poule scudetto. Non è tanto per i risultati, che pure hanno il loro peso, ma il vivaio diretto da Ruggero Ludergnani ha conquistato un ruolo di primo piano per la quantità e la qualità di giovani interessantissimi che a breve potrebbero fare il salto in prima squadra. Sono tanti i pezzi pregiati della Primavera. Al punto da aver attirato costantemente le attenzioni di Ivan Juric. Il tecnico monitora i progressi delle giovanili, “chiamando” spesso i giovani al Filadelfia e convocandoli in Serie A. L’ultimo che ha respirato l’aria dei grandi è stato il terzino sinistro francese Muntu (un 2004) in occasione di Genoa-Torino per sopperire all’assenza di Soppy. Sono cinque gli osservati dell’Under 19 che potrebbero iniziare il percorso tra i grandi seguendo la scia di Buongiorno, Gemello e Gineitis, sbocciato proprio un anno fa in questo gruppo guidato da Scurto".