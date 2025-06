La Gazzetta dello Sport: “Un’ottima annata per Vanja”

Quella del portiere serbo è stata una stagione di alto livello, quella della consacrazione. Rigori parati, grandi risposte e la sensazione di essere sempre una grande sicurezza tra i pali. "Un gigante vola tra le stelle. In città gira con l’inseparabile coppola, tra i pali è diventato l’uomo che firma i miracoli. Se un anno fa Vanja Milinkovic Savic aveva avviato l’ascesa, l’ultima si può definire come la stagione dell’esplosione nel girone di andata e, a ruota, della consacrazione dopo il giro di boa. Pugni alti nelle uscite, guizzi in volo e una facilità nella presa bassa che non è per nulla banale per un colosso come lui. In questi mesi ha posto anche la ciliegina, i quattro rigori parati. Il Toro plaude al suo portierone e se ne gode l’affermazione come uno dei più forti nel ruolo".