La Gazzetta dello Sport: “Vanoli adesso ha più soluzioni, 3-5-2 offensivo o 4-3-3”

Tra le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport viene proposta un'analisi sulle soluzioni che il Torino potrà provare nelle prossime partite. I rinforzi che sono arrivati al Toro nel mese di gennaio consentono infatti a mister Vanoli di provare anche nuovi moduli oltre al 4-2-3-1 che ormai è consolidato. Le alternative possono essere un 3-5-2 più offensivo oppure anche un 4-3-3. In questo senso diventano fondamentali le posizioni e gli inserimenti di due nuovi arrivi di gennaio come Cristiano Biraghi e Cesare Casadei. In caso di 3-5-2 il centrocampista ex Chelsea e Inter formerebbe una mediana di qualità con Ricci e Vlasic mentre il laterale ex capitano della Fiorentina può tranquillamente giocare anche come esterno di centrocampo. Vanoli però al momento riflette pure sul 4-3-3 con Biraghi terzino sinistro e Casadei che farebbe ancora la mezzala di inserimento, in questo caso in attacco potrebbe giocare anche un altro volto nuovo come Elmas che però deve prima ritrovare la miglior condizione fisica.