La Gazzetta dello Sport: “Vanoli fa le prove per la difesa che verrà”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport fa un approfondimento sulla situazione difensiva granata. Con tre giocatori su quattro che sono stati, in questa seconda parte di stagione, inamovibili (Maripan, Coco, Biraghi) e con l'alternanza di Walukiewicz e Pedersen a destra, adesso Vanoli ha mostrato segni di cambiamento. Tra i motivi certamente le stanchezze mostrate da Maripan e l'infortunio alla mano di Coco, che l'ha costretto a operarsi, ma anche lo sfruttare le ultime giornate per fare delle valutazioni in ottica futura è un fattore rilevante. Così si prepara Masina, titolare in sedici delle prime diciassette partite ma che con il cambio modulo ha sofferto un po': adesso vuole dimostrare di essere ancora un elemento importante. Allo stesso modo è pronto Dembelé, su cui Vanoli punta molto e che nelle ultime partite ha fatto vedere grinta, voglia e anche qualcosa di interessante dal punto di vista tecnico.