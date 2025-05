La Gazzetta dello Sport: “Vanoli fa paura, gli abbracci di Maripan e Di Francesco”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport dedica un doveroso approfondimento a uno degli avvenimenti clue della serata. In particolare, va analizzato il comportamento di Vanoli per arrivare a quel momento. 20:45, fischio d'inizio di Torino-Venezia. I granata giocano uno dei primi tempi più brutti dell'anno, con poco mordente e sotto di un gol. All'inizio della ripresa, Vanoli si siede in panchina, dove rimarrà per circa 25 minuti. Un comportamento insolito per un allenatore così sanguigno che è sempre in piedi ad urlare e dare consigli ai propri ragazzi. Poi l'episodio cardine, il rigore fischiato per il fallo su Elmas e successivamente realizzato da Vlasic. Prima che il croato potesse battere il penalty, Vanoli scatta in piedi per dare indicazioni - non con troppa calma, va detto - a Maripan, quando cade sulla schiena. Attimi di panico con i dottori che accorrono verso il tecnico, a cui bastano dieci/quindici secondi per riprendersi e tornare in piedi, tra gli abbracci di Maripan e del tecnico avversario Di Francesco e i cori di tutto lo stadio, con i tifosi che quasi si liberano a cantare per lui, dopo aver preso un bello spavento. "Alla fine della partita, Vanoli è stato sottoposto ad esami nell’area medica all’interno dello stadio, tra i quali un elettrocardiogramma, che hanno dato esito negativo", riporta il quotidiano. Lo spavento c'è stato, da parte di tutto lo stadio, e questo fa capire ulteriormente che carisma abbia Vanoli e che passione sia riuscito ad attirare verso di sé.