La Gazzetta dello Sport: “Verdi rinato da mezzala, gli manca solo il gol”

L'invenzione di Nicola nel schierare Simone Verdi come interno di centrocampo si è rivelata molto azzeccata. Il ragazzo ex-Napoli è passato in poco tempo da essere una delle più grandi delusioni delle ultime stagioni a essere uno dei cardini della squadra. Le sue ultime due uscite sono state molto positive, tanto che il suo rendimento in queste 2 gare è sensibilmente migliorato rispetto alle 77 precedenti, e anche le sue statistiche personali: "da mezzala, destra o sinistra senza differenze, è riuscito a concludere di più verso la porta (da una media di 1,41 tiri a partita è salito a 2), ha perfezionato i passaggi riusciti (da 15,25 a 22 in media), ha creato più occasioni (da 1,43 a 1,5), gli sono riusciti più dribbling (da 1,34 a 2,5). In più, smentisce le perplessità iniziali che lo avevano accompagnato nel nuovo ruolo: sono aumentati sensibilmente i palloni recuperati. Quando giocava da attaccante erano 2,89 in media a partita, mentre da mezzala sono schizzati fino a toccare la quota di 3,5 in media ogni 90’".