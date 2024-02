La Gazzetta dello Sport: “Vlasic genio ispirato, Juric gli chiede il bis”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Senza mai dirlo apertamente, è sempre stato il suo intoccabile. Juric lo ha difeso, anche protetto, spesso aiutato, poi contro la Lazio ha ritrovato disseminate le tracce di quella stella che aveva immaginato - scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Nikola Vlasic nell'edizione odierna- Al Toro serviranno le giocate del suo genio per definizione per illuminare una notte romana delicatissima. Che somiglia tanto a un passaggio cruciale dell’annata". Prosegue il quotidiano: "Vlasic ha giocato di fronte alla Lazio una delle sue migliori partite stagionali: sempre nel cuore del gioco, ispirato, a un soffio dal gol, atleticamente pimpante. È stata una bella versione di un Vlasic che finora ha peccato di regolarità". E infine conclude: "C’è un triangolo che promette tanto nei meccanismi del Toro: Vlasic perno centrale a lanciare uno straripante Bellanova sulla destra, per finalizzare con Zapata o con Sanabria nel cuore dell’area". Juric aspetta questo triangolo già a Roma questa sera.