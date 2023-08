La Gazzetta dello Sport: “Vlasic innamorato di Torino, Bellanova titolare sicuro”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del quotidiano ci racconta di Vlasic e delle sue parole al rientro a Torino, club che il croato sente molto "suo". Ecco le parole al miele del croato: "Il toro è casa ora l'obiettivo è l'Europa e farò più gol". Il croato poi racconta: "I soldi per me vengono dopo, qui sto bene, nella mia testa la scelta è stata semplice volevo solo il Toro". Il quotidiano scrive anche della cessione di Singo e del suo sostituto Bellanova. Queste le parole del giornale: "Singo è stato ceduto al Monaco a titolo definitivo. L'esterno lanciato dal Toro sarebbe andato in scadenza a gennaio, quindi è finito sulla lista di sbarco e la Ligue 1 nel principato ha soddisfatto le sue ambizioni. Bellanova adesso è un titolare sicuro, di riserva c'è Bayeye"