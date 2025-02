La Gazzetta dello Sport: “Vlasic l’uomo in più”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del quotidiano scrive riguardo a Nikola Vlasic: "Fiducia e libertà, Nikola ora è al top e il Toro se lo gode. Il croato dietro ad Adams dà il meglio e Vanoli ha capito come motivarlo. Condizione e tattica, certo. Ma c’entra anche la testa. «Nel nostro sport la fiducia per un calciatore vale il 40%» sottolineava il croato, spiegando come Vanoli «non abbandoni mai nessuno»".