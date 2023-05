La Gazzetta dello Sport: “Vlasic, per l’8° posto il Toro ha una guida speciale”

Il Torino sfida sotto la Mole il Monza. In vista della gara, La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna del quotidiano, sottolinea l'importanza di Vlasic per la squadra granata. Si legge: "Juric ha ritrovato Vlasic al massimo della forma a Roma, in casa della Lazio, e il croato ha concesso il blitz mercoledì in casa della Sampdoria. Doppia prestazione di spessore, doppia vittoria. Non sarà stata una coincidenza. Vlasic è l’uomo che, sulla trequarti, più di qualunque altro è insostituibile per molti motivi diversi: è prezioso nella gestione dei momenti della partita, dà equilibrio tattico e aggiunge tanto in fase offensiva. Nel pomeriggio Vlasic sarà nella prima linea del Toro, probabilmente in coppia con Seck". Il croato sarà un elemento fondamentale per la corsa all'8° posto, per la quale come affermato da Juric, "da qui alla fine del campionato saranno 5 battaglie".