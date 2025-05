La Gazzetta dello Sport: “Vlasic sugli scudi”

Nikola Vlasic ha trovato la rete contro il Venezia su rigore. Il croato sta vivendo la sua migliore stagione a livello realizzativo dopo un avvio di annata in cui era stato frenato da un problema muscolare che l'aveva limitato. "Il rigore trasformato, venerdì sera, contro il Venezia gli vale un piccolo, ma intanto significativo, primato: è il suo quinto sigillo in questo campionato di SerieA, grazie al quale ha eguagliato il record di gol in uno dei cinque grandi campionati d’Europa. Stavolta, però, Nikola ha migliorato il suo precedente. E allora, ecco i numeri: nella stagione 2022-2023, la prima con la maglia del Toro, era andato a bersaglio cinque volte in trentaquattro partite giocando 2731 minuti. Questo ha voluto dire un gol ogni 546 minuti".