La Gazzetta dello Sport: “Vojvoda-Ricci-Rodriguez: tris d’assi per Juric”

In vista di Torino-Milan, Juric può contare su tre giocatori "riposati", in quanto non reduci da 90' giocati nell'ultimo match. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano, il tecnico croato è pronto infatti a lanciare dal 1' Vojvoda, che contro l'Udinese è stato in campo solo mezz'ora, Rodriguez, out per tutta la gara, e Ricci, per lui 60' alla Dacia Arena. Queste le parole della rosea: "Sono cominciate le grandi manovre per costruire il Toro anti-Milan. Juric valuta l’opportunità, ma intanto può spendersi per la grande sfida contro Pioli tre giocatori praticamente freschi. Hanno tutti e tre le energie al massimo, un serbatoio pieno. Una carta per reparto: sul tavolo c’è l’esperienza di Rodriguez, il palleggio di Ricci e la solidità di Vojvoda".