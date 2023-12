La Gazzetta dello Sport: “Zapata guida per salire sul treno dei desideri”

"Il Toro è pronto a lanciare da Frosinone la volata di Natale - si legge sul quotidiano - . Eccola, la prima tappa di un percorso indicato dal calendario di dicembre che potrebbe far ritrovare sotto l’albero dei granata una ghiotta posizione di classifica con vista sull’Europa. All’ora di pranzo, Ivan Juric sfiderà Eusebio Di Francesco, poi – in sequenza – arriveranno allo stadio Olimpico Grande Torino, sabato prossimo, l’Empoli e l’Udinese nel giorno dell’antivigilia di Natale. E allora, dopo la travolgente vittoria casalinga contro l’Atalanta per tre a zero, è proprio vero che tra qualche ora al Benito Stirpe passerà per il Toro il treno dei desideri".