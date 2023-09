La Gazzetta dello Sport: “Zapata si è fatto in tre”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia Duvan Zapata: "Assist e altruismo, fa volare il Toro anche senza gol. Ivan Juric ha sottolineato con parole significative la prova di alcuni singoli, mettendo Zapata in bella evidenza. Insomma si è subito capito che con il suo inserimento la squadra è più forte della scorsa stagione. Durante la sosta Zapata aveva anticipato questo immediato salto in alto, personale e collettivo, affermando quanto fosse importante per lui lavorare due settimane di fila al Filadelfia senza partite di mezzo".