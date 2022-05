La Gazzetta dello Sport: “Zima al centro studia da Bremer”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

In Hellas Verona-Torino, Ivan Juric ha voluto puntare su David Zima al centro della difesa e, data la prestazione del ragazzo, si può dire che è stata una scelta azzeccata. Alla 19^ apparizione stagionale, il ceco è stato per la prima volta spostato in mezzo nel tridente difensivo, dopo un lungo periodo in cui è stato inserito come braccetto destro. Una fase di apprendistato al fianco di Bremer, giocatore al quale potrebbe prendere il posto nella prossima annata. Così la Gazzetta dello Sport a tal proposito: "Nel caso in cui Bremer approdasse in una big europea, il Torino potrebbe anche ritrovarsi già in casa il suo sostituto. O comunque un giovane molto promettente esattamente come lo era il brasiliano quando quattro anni fa sbarcò in Piemonte. Le due storie si assomigliano, chissà che non siano uguali anche nell'evoluzione e nel finale".