La Gazzetta dello Sport: “Zima macina chilometri per riprendere un posto nel Toro”

Questa mattina La Gazzetta dello Sport propone un focus su alcuni giocatori del Torino che si stanno allenando in questi primi giorni di raduno al Filadelfia. Tra questi c'è David Zima che si sta impegnando molto per recuperare il tempo perso nei primi mesi del 2023. Il difensore ceco infatti dal 21 gennaio in poi non è più sceso in campo con il Toro per un infortunio al ginocchio ed è però riuscito a giocare 90 minuti con la sua Repubblica Ceca nella sfida contro il Montenegro del 20 giugno. Ora il numero 6 granata è a lavoro già dal 10 luglio (si è tagliato alcuni ultimi giorni di ferie) per recuperare la miglior condizione e partire forte fin da subito nel pre-season con Juric. L'intento di Zima è infatti quello di dimostrarsi affidabile e pronto per un posto nella difesa a 3 di Juric.