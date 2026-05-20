Il derby contro la Juventus, il confronto fra numeri dieci, i problemi in difesa e la spinta di D'Aversa: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sulla sfida di domenica contro i bianconeri di Spalletti. Domenica sarà la sfida dei numeri dieci: Nicola Vlasic contro Kenan Yildiz. In questa stagione il centrocampista croato è diventato il giocatore di riferimento del Toro: partita dopo partita è stato un vero trascinatore dal punto di vista tecnico e del carisma. Vlasic ha messo a referto otto gol e tre assist in 36 presenze in campionato e una rete e due assist in Coppa Italia. Il numero 10 granata vorrebbe replicare il derby di ritorno dello scorso anno quando rispose al vantaggio iniziale di Yildiz. Inoltre, il quotidiano riprende la notizia della Partita della Leggenda in programma il 6 giugno organizzata dal Museo del Grande Torino: Martin Vazquez sarà l’ospite d’onore.

La Stampa, invece, apre con un'intervista all'ex granata Giacomo Ferri in vista del derby della Mole in programma domenica sera alle 20.45. L'ex difensore granata si è soffermato sulle sfide del passato contro i bianconeri: "Il derby è sempre il derby ma ci credo. Ma in questo derby servono 11 Simeone. È arrivato il momento che il popolo granata abbia una gioia, se la meriterebbe - ha affermato Ferri che poi si è esposto anche sul rinnovo di Roberto D'Aversa con il Torino - D’Aversa? Merita il rinnovo. Lo dicono i numeri".

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Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicato un focus sulla gara di domenica contro i rivali bianconeri e i problemi in difesa. Sospiro di sollievo per Marianucci: gli esami a cui si è sottoposto il difensore in prestito dal Napoli hanno escluso gli scenari peggiori ma resta ancora in dubbio per il derby. Buone notizie per D'Aversa: migliorano anche Ismajli e Tameze che potrebbero tornare disponibili per il derby della Mole. Inoltre, il quotidiano riprende le parole di Roberto Policano e Antonino Asta che hanno ricordato i loro derby contro la Juventus: "L’ambiente è già molto carico. Tutto dipenderà dalla personalità dei giocatori", ha detto il "Rambo" granata mentre Asta auspica in una vittoria: "Sarebbe splendido finire la stagione con una vittoria nel derby".

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio alla preparazione del Torino in vista dell'ultimo impegno stagionale. La squadra di D'Aversa dovrà affrontare i rivali cittadini della Juventus in una sfida storica e il tecnico granata vuole motivare i giocatori. L’allenatore alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia ha parlato al gruppo: vuole cinque giorni a tutta per sfidare la Juve. Per quanto riguarda gli infortunati Anjorin non ce la fa a recuperare, mentre Tameze è vicino al rientro. Ismajli spinge in allenamento con il recupero che è vicino.