La partita contro il Cagliari in programma ieri alle 20:45, la moviola del match, Ismajli che punta a rientrare per il derby e le parole di D'Aversa nel post partita: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con la sfida di ieri contro i sardi di Fabio Pisacane. La formazione allenata da Roberto D'Avera esce sconfitto 2-1 contro i rossoblù che hanno blindato il discorso salvezza. Non è bastata la prodezza di Obrador dalla distanza con i granata che in pochi minuti si sono fatti rimontare dalla reti tutte nel primo tempo di Esposito e Mina. Il Toro torna a casa con una sconfitta dall’ultima trasferta stagionale. La testa ora va al derby contro la Juventus che metterà la parola fine al campionato del Toro.

La Stampa, invece, apre con le parole nel post partita di Roberto D'Aversa. L’allenatore granata ai microfoni dei giornalisti ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta e per la prestazione della squadra: "Abbiamo buttato via la partita in sette minuti prendendo un gol per un errore di concentrazione. In pratica si è in parte ripetuto quanto era avvenuto a Udine – ha affermato Roberto D’Aversa che si è lamentato anche delle decisioni arbitrali - Penso al fallo di mani di Folorunsho o al fallo su Pedersen, forse fuori area, che non è stato neanche fischiato".

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Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicato un focus sulla gara di ieri contro il Cagliari e l'infermeria granata. A sbloccare il risultato ci ha pensato Rafa Obrador che con un gran tiro da fuori area stappa la partita, però i granata cadono subito sulla reazione del Cagliari: pari di Esposito, 2-1 di Mina a 4 secondi dall’intervallo. Forcing offensivo dei giocatori di D’Aversa che hanno cercato il pareggio fino alla fine. Fermo per un problema muscolare da poco più di due settimane, Ardian Ismajli punta il derby con la Juventus per rientrare, dopo aver dovuto rinunciare a Udinese, Sassuolo e Cagliari. A metà settimana è in programma un test per capire se potrà o no ritornare ad allenarsi col gruppo e di conseguenza poter essere della partita in programma al Grande Torino. Inoltre, il quotidiano riporta un'intervista a Giuseppe Pallavicini, ex centrocampista granata campione d'Italia con il Torino nel 1976.

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio alla moviola del match tra granata e rossoblù. Al 22’ del primo tempo c'è stato un duro contrasto a centrocampo tra Deiola e Ilkhan con Arena che non fischia alcun fallo ritenendolo solo uno scontro di gioco fortuito, anche se il rossoblù tiene sollevata la gamba destra. Poi al 35’ del secondo tempo un'incursione di Ilkhan in area rossoblù viene fermata in modo sospetto da Esposito: c’è contatto alto e basso. Infine, nel recupero tocco di mano di Folorunsho in area non rilevato. Dunque, gara negativa per il fischietto campano viste le due situazioni su Ilkhan almeno da approfondire, come la mano di Folorunsho. Non sono mancate anche le parole di Roberto D'Aversa che ha protestato contro l'operato della squadra arbitrale: "Non mi è piaciuta la gestione arbitrale: sia per come è stato valutato il tocco di mano di Folorunsho, sia per non aver nemmeno rivisto il fallo su Pedersen".