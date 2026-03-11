La Premier League su Casadei e i cambi di D’Aversa: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 10:37)

La sfida di venerdì contro il Parma in programma alle 20.45 all'Olimpico, la difesa di D'Aversa, il calciomercato in entrata e in uscita: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla sfida di venerdì tra granata e crociati. In vista della sfida valida per la ventinovesima giornata di campionato tra Torino e Parma, D'Aversa ha bisogno di più spinta in attacco. Il tecnico granata pensa di cambiare la coppia d’attacco del Toro. Adams dovrebbe prendere il posto di Zapata nell'anticipo contro i crociati. L’attaccante scozzese potrebbe essere schierato in linea con Vlasic, alle spalle di Simeone.

Anche l'edizione odierna de La Stampa si apre con un approfondimento sulla gara di venerdì. In particolar modo il quotidiano si sofferma sul reparto arretrato del Toro. In vista della sfida contro il Parma D'Aversa potrebbe cambiare qualcosa nel trio difensivo. Il nuovo tecnico ha riorganizzato il pacchetto arretrato inserendo Ismajli in mezzo e spostando Coco sul centrodestra. Col Parma possibile occasione per l’ex Napoli Marianucci che potrebbe prendere il posto di Ebosse.

Sulle colonne di Tuttosport, oltre ad un focus sulla prossima partita, viene dedicato un approfondimento sul calciomercato granata. Per la prossima stagione il direttore sportivo granata ha già tra gli obiettivi Vladimiro Falcone. L'attuale tecnico dei granata D'Aversa lanciò il portiere in A nella Sampdoria e poi lo valorizzò in Puglia. Inoltre, alcune squadre di Premier League hanno messo gli occhi su Cesare Casadei. Emissari delle due società inglesi Everton e West Ham sono stati in Italia per la mezzala che nel 2026 ha già realizzato quattro gol nonostante lo scarso minutaggio.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus sul reparto difensivo di D'Aversa e in particolar modo soffermandosi su Ardian Ismajli. Con l’arrivo di Roberto D’Aversa in panchina, il difensore albanese è stato messo a capo della retroguardia granata. Contro la Lazio e a Napoli, D’Aversa ha affidato la difesa al classe '96 alla seconda esperienza insieme dopo quella all'Empoli lo scorso anno. Nelle prime due gare della nuova gestione, Ardian è stato efficace e venerdì vuole ripetersi contro Pellegrino.