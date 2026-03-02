Il Toro torna alla vittoria nonostante lo stadio vuoto: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 11:07)

La sfida di ieri contro la Lazio di Sarri vinta 2-0 dai granata, le parole di D'Aversa dopo la gara e la coppia d'attacco Simeone-Zapata: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla vittoria del Toro alla prima panchina di Roberto D'Aversa. Ottima gara dei granata che hanno offerto una grande prestazione contro i biancocelesti. Anche il presidente granata Urbano Cairo e il neo allenatore granata hanno mostrato grande apprezzamento per come è stato affrontato il match: "Avevo chiesto coraggio, hanno dimostrato di poter giocare insieme. Sono contento che abbiano segnato e dimostrato grande sacrificio, così tutto diventa più semplice. Non era semplice cambiare l’atteggiamento" ha affermato D'Aversa nel post partita.

Anche l'edizione odierna de La Stampa si sofferma sulla gara casalinga vinta contro la Lazio di Sarri. Il Toro ottiene una vittoria importantissima contro i biancocelesti nello stadio vuoto con Simeone, "che balla come Da Vinci", e Zapata, insieme dall’inizio per la prima volta. Con questi tre punti i granata volano a +6 sul terz’ultimo posto e possono rifiatare in attesa della sfida di venerdì contro il Napoli. Ieri è arrivato anche un cleen sheet ottenuto dalla difesa granata. Nel post partita Paleari ha affermato: "È grazie al lavoro di tutti se ce l’abbiamo fatta. C’è nuova compattezza nel Toro".

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sulla coppia d'attacco Simeone-Zapata che contro la Lazio ieri è valsa i tre punti. Nel successo che ha riportato i granata a 6 punti dalla zona calda c'è il timbro della neo coppia d'attacco formata dall'argentino e dal colombiano. Col nuovo tecnico è arrivata maggiore solidità, equilibrio e motivazioni. La Lazio è stata dominata e il merito è anche dei centravanti in gol rispettivamente nel primo (Simeone) e secondo tempo (Zapata). La prima da titolare insieme è stata più che positiva, in attesa del recupero di Adams, e anche con Vlasic cembra ci sia grande affiatamento.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus sulle scelte di D'Aversa e sulla moviola del match. La scelta migliore è stata sicuramente quella di affidare la chiavi dell'attacco alla neofita coppia Simeone-Zapata. I gol dei due attaccanti decidono un match a senso unico con i granata che ritrovano la vittoria dopo un mese. Ottima partita di Ismajli "un muro" e Vlasic, "un gladiatore". Il quotidiano poi si sofferma sugli episodi di Obrador e Ebosse: "All’8’, colpo di braccio di Obrador in area: palla inattesa e improvvisa, col granata fra l’altro di spalle, giusto non assegnare il calcio di rigore. Al 43’, pur dando correttamente il vantaggio, Zaccagni su Simeone andava sanzionato. Gineitis su Zaccagni (45’): visto il metro, giallo eccessivo. Al 31’ st colpo da fuori di Dele Bashiru: Ebosse ribatte, in area, col fianco alto. Gialli finali corretti".