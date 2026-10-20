"Un Toro maturo e deciso, match perfetto a Parma. Prestazione esemplare dei granata di Abate: a segno i due attaccanti. Squadra al nono posto, venerdì c'è il Monza". L'edizione odierna de la Repubblica analizza il netto successo per 3-0 ottenuto dal Torino al Tardini, una vittoria che proietta la squadra nelle zone nobili della classifica e certifica la crescita del gruppo. Il quotidiano sottolinea la superiorità schiacciante della formazione granata e la prova delle sue individualità: "Segna il Cholito Simeone, raddoppia Che Adams: a metà del primo tempo il Toro si scopre la squadra che quest'anno non era mai stata. La seconda vittoria consecutiva riflette i meriti enormi della rosa di Abate, trascinata da un Simeone da due gol e un assist e dalla prestazione solida di Adams. Spiccano poi un Cacciamani in netto progresso nel puntare la difesa avversaria, un Bragança che impone la sua visione di gioco e i grandi interventi di Perri, decisivo nel blindare il primo clean sheet stagionale". Un successo squillante che spalanca prospettive importanti in vista del prossimo anticipo di campionato: "Al nono posto, Abate aggancia il Napoli a quota dieci punti e si porta ad una sola lunghezza dalla Juventus. Non c'è però tempo per specchiarsi: venerdì sera al Grande Torino arriva il Monza dell'ex Juric, capace di eliminare i granata dalla Coppa Italia cinquanta giorni fa. Battere i brianzoli vorrebbe dire regalarsi un'altra notte da protagonisti e scavalcare temporaneamente i bianconeri in classifica".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de la Repubblica.