La rivoluzione di Petrachi, gli infortunati e Kulenovic: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 10:42)

La sfida di domani contro la Fiorentina in programma alle 20.45, l'infermeria e il reparto offensivo granata: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna de la Stampa fa il punto sulla rivoluzione che il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi potrebbe attuare a partire dalla prossima estate. Dopo questa prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, al Toro non resta che iniziare a progettare la prossima stagione. A partire dal match con la Fiorentina, ci saranno 15 "15 tappe di campionato che avranno la funzione di casting". Ci sono sei giocatori in scadenza di contratto e la sensazione è che in pochi verranno confermati come Ilkhan e Tameze mentre Maripan, Savva, Sazonov e Schurrs molyo probabilmente faranno le valigie. Un blocco da cui ripartire è già stato individuato, da Vlasic a Casadei fino a Simeone, mentre nove giocatori sono in bilico.

L'edizione odierna di Tuttosport si apre con una panoramica sulla sfida di domani al Franchi di Firenze tra i granata di Baroni e i viola dell'ex vanoli. Il Toro ha la voglia di dare continuità alla vittoria di campionato contro il Lecce e ambisce a una ottenere punti importanti per la classifica contro la Fiorentina. Il Toro ha voglia di riscatto per dare un senso ad una stagione fin qua molto negativa. Contro la squadra viola potrebbe toccare di nuovo a Kulenovic in attacco. Adams e Simeone rischiano di saltare anche la trasferta di domani per alcuni problemi muscolari. Lo scozzese ha un problema al polpaccio mentre Simeone potrebbe almeno tornare in panchia. Inoltre, il quotidiano si sofferma sulla situazione Zapata. Il colombiano è parso decisamente inquieto e lo confermano gli ultimi episodi di nervosismo in campo. Essere finito sul mercato non l’ha aiutato a ritrovare la serenità perduta e manca anche il gol: uno solo in stagione, due mesi fa con il Milan.

Infine, anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento sull'attacco granata e in particolare su Sandro Kulenovic. Dopo la rete contro l’Inter, il centravanti croato si candida per la sfida di domani alla Fiorentina. Le sue doti nel gioco aereo aumentano le opzioni in attacco. La presenza di Kulenovic nell’attacco del Torino permette a Baroni di sfruttare maggiormente la profondità delle fasce, con Pedersen a destra e Obrador a sinistra che possono cercare i cross per la testa del croato. Inoltre, per quanto riguarda l'infermeria granata, Casadei è tornato in gruppo dopo l'attacco febbrile mentre nella rifinitura di oggi verranno valutate le condizioni di Simeone, Gineitis, Aboukhlal e Biraghi.