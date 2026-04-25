Le mosse di D'Aversa, la sfida di domani contro l'Inter di Chivu, il punto sullo stadio Olimpico e il calciomercato: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla situazione stadio Olimpico Grande Torino e le parole di Urbano Cairo. Nella giornata di ieri eri è stata firmata la manifestazione di interesse tra il Torino e il Comune e ora inizia a delinearsi il futuro dell’Olimpico. La società granata si impegna a presentare nei prossimi mesi una proposta di project financing per rilanciare lo stadio Grande Torino e il Robaldo, il nuovo centro sportivo della cantera torinista. "Sono soddisfatto per l’avvio della procedura di evidenza pubblica a cui lavoravamo da tempo. La collaborazione con il Politecnico di Torino è la chiave per sviluppare un progetto credibile e sostenibile, per il Torino e per la città intera. Questo è il primo passo, coerente con l’iter previsto dalla Legge Stadi" ha affermato il presidente del Toro Cairo.

Il quotidiano La Stampa propone un articolo sulla gara di domani contro i nerazzurri con un approfondimento su Duvan Zapata. Il colombiano potrebbe chiudere un cerchio contro la squadra di Chivu: non ha mai affrontato i nerazzurri dopo il grave infortunio al crociato subito il 5 ottobre del 2024 quando, nel tentativo di evitare un fallo laterale, è "scivolato rovinosamente sul terreno di gioco rompendosi il ginocchio sinistro in tre parti": lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e laterale. Dopo tre gare ai box, Zapata sarà convocato e pronto ad entrare in

campo per ridare energia ad un Torino parso molto spento nell'ultima sfida a Cremona. Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sulla Primavera granata che scenderà in campo alle 15 ad Orbassano contro l'Atalanta.

Anche sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sulla questione stadio Olimpico. Il Torino ha formalizzato al Comune una manifestazione d’interesse preliminare: nei prossimi mesi dovrà depositare una proposta di partenariato pubblico/privato per lo sviluppo del Grande Torino e del Robaldo. Ora il club può chiedere al Comune il prolungamento dell’affitto: entro il 16 giugno proroga e iscrizione. La scadenza della locazione, già in deroga, sarà procrastinata dal 31 dicembre di almeno 6 mesi: è indispensabile per iscriversi al campionato di A. Inoltre, il quotidiano si sofferma sul calciomercato con i nuovi contatti tra la società granata e Darmian. L'interista è in scadenza a giugno e tornerebbe volentieri in granata: da riserva può fare da "chioccia ai giovani e giocare da braccetto o da terzino".

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio a un approfondimento sulle scelte e gli obiettivi di D'Aversa per il match di domani. Contro i nerazzurri il tecnico

chiede la vittoria di prestigio sull’Inter, ormai ad un passo dallo scudetto. L'allenatore non dovrebbe fare nessun turnover: in campo i migliori per affrontare la squadra di Chivu. È un altro messaggio diretto al gruppo: l’Inter si dovrà affrontare al massimo. Il blocco Toro va, dunque, verso la conferma. Anche così, attraverso le scelte, D’Aversa prova a lanciare il segnale per dare una spinta in più.