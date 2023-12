La Stampa: “100 volte Juric”

"Il centenario Ivan Juric ha ritrovato l’anima del suo Toro e con l’anima la spinta per sentirsi ancora al centro del progetto - si legge - . Cento, sabato, diventeranno le panchine granata del tecnico croato atterrato sotto la Mole nel luglio del 2021 e due volte decimo in campionato. Cento è un traguardo carico di fascino e suggestioni e, cento, è un numero che non può non avere il gusto del bilancio.