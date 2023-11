La Stampa: “I rientri sprint di Juric. Ricci punta l’Atalanta”

"Fa la collezione di infortuni, ma anche di rientri record" scrive La Stampa nell'edizione odierna parlando dell'infermeria del Torino. In particolare il quotidiano si dimostra ottimista per Samuele Ricci: "Chi ha fatto passi da gigante è l’ex dell’Under 21. Taglierà quasi un mese dalla sua tabella. I primi esami per valutare la lesione muscolare rimediata dopo 7 minuti della sfida con il Sassuolo, infatti, avevano fatto temere che il 2023 per lui fosse già finito. Invece adesso ha la possibilità di giocarle tutte e cinque le sfide di dicembre. Punta già l’Atalanta in programma il 4 dicembre al Grande Torino". Conclude il quotidiano: "È un incrocio particolare per Ricci, che l’anno scorso nel girone di andata si fa male al polpaccio durante il riscaldamento prima della sfida con il gruppo di Gasperini. Da lì cominciano i guai di una stagione condizionata da ricadute e una forma che arriva solo nel finale".