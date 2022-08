La Stampa: “A Monza senza capitan Lukic”

Il cammino del Torino non è ancora iniziato, ma continuano a comparire ostacoli. "L'ultimo è clamoroso, sconquassa una viglia nella quale l’allenatore granata aveva suggerito a tutto l’ambiente di pensare solo al campionato, ai tre punti, alla nuova sfida - si legge su La Stampa - . Ma al Toro, di questi tempi, è vietato stare tranquilli. La nuova miccia arriva dal campo, dallo spogliatoio, dal cuore della squadra: Sasa Lukic contro la squadra di Stroppa probabilmente non ci sarà. Non è stato convocato per Monza perché ha disertato l’allenamento, ufficialmente per alcuni guai fisici che - è vero - l’hanno condizionato per tutta la settimana, ma dietro sembra esserci dell’altro".