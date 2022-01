La Stampa: “A Ricci la regia del futuro. Rimane l’idea Gatti”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Da oggi al lavoro con il ct Mancini allo stage in Nazionale (prima volta per lui in nazionale maggiore), e poi subito dritto al Torino: Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell'Empoli è prossimo a vestire la maglia granata fino al 2026. Un prestito oneroso con obbligo di riscatto. "Ricci sa giocare il pallone e sa come farlo viaggiare perché nell’Empoli si fa così: davanti alla difesa o qualche metro più avanti, è lui l’architetto là in mezzo e, a Juric - scrive La Stampa - chi sappia abbassare il ritmo per gestire i tempi della partita manca. [...] Generazione 2000, la ricerca del nuovo Toro". Pietro Pellegri e Samuele Ricci i due nuovi arrivi, ma il ds Vagnati non si ferma: "Per chiudere il cerchio sulla generazione dei ventenni rimane in campo l’idea Gatti. Il centrale del Frosinone piace a molti e, tra questi, anche club di primissima fascia, ma il Toro resta in partita. La società del presidente Stirpe non intende abbassare una richiesta ferma sui dieci milioni: nelle ultime ore di mercato, però, qualcosa può cambiare se sul nome di Gatti dovesse sfilarsi più di una possibile pretendente in corsa".