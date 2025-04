La Stampa: “Adams castiga ancora l’Udinese”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa viene dedicato spazio oggi anche ad un approfondimento su Ché Adams. L'attaccante del Torino è ad un passo dal raggiungere la doppia cifra di reti in questa Serie A visto che ieri sera nel successo contro l'Udinese ha trovato la sua nona marcatura stagionale in campionato (più una in Coppa Italia). La formazione friulana è una vittima che ispira l'attaccante scozzese perché già all'andata era andato a segno al Bluenergy Stadium a fine dicembre. Ieri Adams ha trovato il suo secondo gol contro la squadra bianconera anche se, come sottolinea il giornale, i tifosi del Toro preferirebbero che segnasse con questa continuità contro un'altra squadra bianconera, la Juventus. Nel postpartita il numero 18 granata ha esultato per questa rete ringraziando i compagni per l'aiuto e il lavoro.