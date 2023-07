La Stampa: “Al Filadelfia rientrano sei Nazionali, Ilic osservato speciale”

Sulle colonne de La Stampa viene dedicato spazio anche al raduno del Torino che in questa settimana si sta svolgendo al Filadelfia. Il quotidiano piemontese scrive che oggi si aggregheranno altri sei giocatori che hanno avuto più giorni di ferie a causa degli impegni di giugno con le rispettive Nazionali. Si tratta di Milinkovic-Savic, Ilic, Singo, Vojvoda, Linetty e Gineitis. Il centrocampista serbo ex Verona sarà proprio un osservato speciale perché è pronto a svolgere la prima preparazione con il Toro dopo il suo arrivo dello scorso gennaio. Per Ilic sarà una stagione con delle aspettative molto alte e Juric dovrà formarlo per farlo rendere al meglio. Andrà affinata l'intesa tra lui e Ricci, Juric e i tifosi si aspettano molto da questa coppia di centrocampisti entrambi classe 2001 e dal grande talento.