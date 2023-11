La Stampa: “Al Monumentale il ricordo dei caduti di Superga”

Nell'edizione odierna La Stampa ha raccontato il ricordo dei Caduti di Superga in occasione della Festività di Ognissanti da parte del Torino e del Circolo Soci Torino FC 1906. "Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il direttore operativo Alberto Barile, Susanna Egri, Franco Ossola, il presidente del Circolo Soci Leonardo D’Alessandro". Conclude il quotidiano: "Per l’occasione è stata deposta una corona presso la lapide degli Invincibili. A officiare il momento di raccoglimento e preghiera il cappellano del Toro, don Riccardo Robella". Sul quotidiano anche un'intervista al doppio ex di Torino-Frosinone, Roberto Stellone, intervistato anche da Toro News proprio in vista del match di Coppa Italia.